Политолог: Исчезновение данных о нарушениях с сайта «Голоса» вредит репутации движения

Движение «Голос» – когда-то уважаемая организация – закрыло глаза на нарушения в Хабаровске и во всем регионе, что наносит сильнейший удар по ее репутации, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова по факту исчезновения с сайта «Голоса» данных о всех нарушениях на выборах в крае.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова подтвердила информацию о том, что с сайта движения «Голос», которое в воскресенье ведет «независимое» наблюдение за ходом голосования в России, пропали данные о всех нарушениях на выборах в Хабаровске.

«В Хабаровске зафиксировано огромное количество нарушений. Подано очень много жалоб от наблюдателей в избирательной комиссии. В социальных сетях распространяются видео о вбросах, о подготовке «каруселей» и других нарушений. Ситуация с выборами тревожная», – рассказала Федорова.

По ее словам, на происходящее реагируют неравнодушные граждане, которые сообщали о различных инцидентах, отправляя информацию о них в том числе на «Карту нарушений» «Голоса». «Каково же в итоге было удивление этих людей, когда они увидели, что эти данные были удалены. Как такое могло произойти? В ответ не поступает информации ни о каких проверках, опровержениях. Когда-то уважаемая организация решила закрыть глаза на то, что происходит в Хабаровске и во всем регионе», – отметила эксперт.

Федорова убеждена, что подобный инцидент «наносит сильнейший удар по репутации «Голоса».

Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев описал ситуацию, когда граждане посылают сообщение на карту «Голоса» о том, что «ЛДПР в Хабаровском крае нарушает правила, используя административный ресурс, то карта нарушений либо стирает эти сообщения, либо прямо по электронной почте пишет, что она не будет принимать такие сообщения». Такую ситуацию эксперт считает «странной».

О нарушениях в Хабаровске сообщала и руководитель Лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына. «В Хабаровске фиксируется гораздо больше нарушений, регистрируется больше жалоб. Это связано с жестким противостоянием. Мы видим попытку продавить позиции определенной партии, которую представляет губернатор Сергей Фургал, на все мандаты, которые сейчас замещаются в регионе. В связи с этим имеют место нарушения, которые уже озвучены в публичном пространстве», – говорила Кислицына газете ВЗГЛЯД.