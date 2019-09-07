Путин предложил назвать в честь Назарбаева ракетный комплекс

Президент России Владимир Путин предложил назвать строящийся совместный российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Такое предложение он сделал во время осмотра реконструированного павильона «Казахстан» на ВДНХ, передает ТАСС.

Путин поинтересовался у Назарбаева, почему комплекс назван «Байтереком». Тот объяснил, что это слово означает древо жизни.

«Давайте «Нурсултан» назовем. Вы же делали этот проект», – предложил Путин.

Экс-президент Казахстана ответил: «Нурсултан» – нет. Как-то по-другому назовите. «Назарбаев» назовите».

«Хорошо, договорились», – согласился Путин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что «проект надо реализовать качественно – с таким именем».

Позже лидеры провели переговоры в Кремле, где обсудили вопросы российско-казахстанского партнерства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что на встрече были подняты также вопросы общемировой повестки, передает РИА «Новости».

После переговоров Путин и Назарбаев продолжили свой разговор в ходе рабочего обеда.

В марте Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики.