Евродепутат назвала первый шаг для сближения Европы с Россией

Евродепутат от французского движения «Национальное объединение» Тьерри Мариани отметила, что первым шагом на пути сближения Европы с Россией должно стать снятие или смягчение санкций.

«Первым шагом должно быть снятие санкций или по крайней мере их смягчение», – заявил Мариани в ответ на вопрос о возможности сближения России и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Info.

Она подчеркнула, что поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, а без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.

Ранее Макрон также говорил, что эпоха западного доминирования подходит к концу из-за геополитических изменений, в связи с чем Парижу нужно построить новые отношения с Москвой.

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