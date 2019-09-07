Иран задержал судно в Персидском заливе

Береговая охрана Ирана задержала судно в районе Персидского залива по подозрению в контрабанде топлива.

«В ходе операции было задержано иностранное судно, на котором обнаружено 283 900 литров контрабандного топлива», – сообщил командующий военно-морскими силами провинции Хормозган Хосейн Дехки телерадиовещательной корпорации ИРИБ, передает ТАСС.

Он уточнил, что «на борту судна находились 12 граждан Филиппин».

Напомним, ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и пожары. США обвинили в этом Иран, однако Тегеран отверг эти заявления.

А 19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Задержание произошло после того, как танкер выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения военных. Среди членов экипажа оказались трое россиян.