У Зеленского захотели проверить уровень IQ

На сайте главы украинского государства зарегистрировали петицию с предложением Владимиру Зеленскому пройти тест на IQ.

Автор петиции считает, что Зеленский неоднократно демонстрировал «неадекватное поведение». «Ему необходимо пройти проверку в независимой наркологической лаборатории, а также сдать тест на коэффициент интеллекта, так называемый тест IQ», – говорится в тексте петиции.

Зарегистрированную в начале июля инициативу к настоящему моменту поддержали почти 2,2 тыс. человек.

Для того чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тыс. голосов в течение трех месяцев.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой провести в стране денежную реформу и заменить гривну на доллар в качестве национальной валюты.

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