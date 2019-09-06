Путин поручил выделить Амурской области дополнительные средства на жилье

Президент России Владимир Путин после совещания на космодроме «Восточный» встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым, об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент и губернатор обсудили ликвидацию последствий паводка, который подтопил 21 населенный пункт в регионе, пояснил Песков, передает РИА «Новости».

«В ходе общения с губернатором президент поручил кабинету министров выделить Амурской области дополнительные средства для оказания материальной помощи гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, а также проведения капитального ремонта пострадавшего жилья», – добавил пресс-секретарь.

Напомним, президент заявлял, что на космодроме «Восточный» существуют проблемы, которые требуют его вмешательства. Также российский лидер пригласил иностранных инвесторов к работе на космодроме.