Путин пригласил иностранных инвесторов к работе на космодроме Восточный

Россия заинтересована в привлечении иностранных партнеров к работе на космодроме Восточный, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

«Что касается космодрома. Это же не военный космодром. Мы сейчас вопрос решаем, кто должен следующие очереди строить. Но вообще это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Мы считаем, что непросто там, возможно, работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно их привлекать к этому сотрудничеству», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Российский лидер напомнил, что Москва активно сотрудничает с Индией, Китаем, Европой и США. Некоторые из пусков для иностранных заказчиков планируется проводить с космодрома Восточный.



Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия намерена предложить создать общую орбитальную станцию Китаю и Индии. Эксперты полагают, что причины сближения России с Китаем и Индией в космической сфере пока только политические, технологически этим странам предложить нам нечего.