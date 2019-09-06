Найдено тело пропавшей при крушении катера под Судаком женщины

Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после крушения прогулочного катера у берегов Судака, сообщил министр ЧС республики Сергей Шахов.

«Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. В данный момент проводится опознание погибшей. Информация уточняется. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов», – говорится в сообщении на сайте МЧС.

Поиски пропавшей женщины 1959 года рождения из Ростовской области продолжались почти сутки.

Напомним, прогулочный катер «Камелот» затонул в четверг в Черном море вблизи Судака, спасены 13 человек. Позже правоохранители задержали владельца катера.