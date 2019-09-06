Президент Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме Восточный проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.

Космодром Восточный – это первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения, передает РИА «Новости».

Он должен обеспечить независимый доступ России в космос по всему спектру космических задач.

Космодром строится в Амурской области в междуречье рек Зеи и Большой Перы, в восьми тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь – около 700 кв. километров.

В данный момент на космодроме идет строительство второй очереди – инфраструктуры под ракету «Ангара».

В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску в 2023 году.

Первая, почти завершенная очередь, включает в себя стартовый комплекс под ракеты «Союз», которые уже взлетают с нового космодрома. На данный момент с космодрома произведено пять пусков ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с полезной нагрузкой.

Первый в 2019 году запуск с Восточного состоялся 5 июля. Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту российский метеорологический спутник «Метеор-М» и 32 малых аппарата.

Напомним, 2 сентября стало известно, что Путин запланировал посетить Восточный для обсуждения накопившихся проблем. Позже сообщалось, что президент посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

Он заявлял в пятницу, 6 сентября, что на Восточном существуют проблемы, которые требуют его вмешательства. Накануне российский лидер пригласил иностранных инвесторов к работе на космодроме.

Напомним, вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что одним из подрядчиков при возведении космодрома Восточный может стать Военно-строительная публично-правовая компания, которая объединит все строительные активы Минобороны. Он подчеркивал, что никого не устраивает ситуация на Восточном.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал это заявление.