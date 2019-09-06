Названа возможная причина вспышки загадочной болезни среди вейперов в США

Специалисты из управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) назвали возможную причину вспышки легочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет (вейпов) в США, пишет Washington Post.

По информации издания, речь может идти о выделяемом из витамина Е масле. Это вещество обнаружили в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы, передает РИА «Новости».

При этом сотрудники министерства здравоохранения США предупредили, что делать окончательные выводы о природе болезни рано.

Витамин Е содержится во многих продуктах питания, в частности в оливковом масле и в миндале. Из него получают масло – ацетат токоферола, используемый в качестве пищевых добавок и для ухода за кожей. Считается безвредным, однако, по мнению некоторых экспертов, его молекулярная структура может быть потенциально опасна для организма при вдыхании.

В США ранее распространилась неизвестная болезнь, связанная с курением вейпов, от заболевания пострадали 215 человек. Зарегистрированы два летальных случая. После этого в одном из американских штатов впервые запретили продажу вейпов.