Команду ДНР отказались допустить на военно-спортивные игры в Ленобласти

На военно-спортивные игры молодых патриотов России «Вместе сильнее» в Ленинградской области прибыла команда из ДНР, однако ее не допустили до официального участия. Об этом заявили в «Координационном центре помощи Новороссии».

Игры проводились 3 сентября на территории воинской части в деревне Агалатово Всеволожского района ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участие приняли 200 человек, в том числе команды из разных районов Ленинградской области и из Дагестана. В том числе приехала и команда из ДНР, сообщается на странице Центра во «ВКонтакте».

«Вот только к проведению мероприятия не допустили команду из ДНР, которая специально для этого прибыла в Санкт-Петербург. Хотя участие, разумеется, было заранее оговорено и состав команды согласован», – заявили в КЦПН.

Военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский рассказал, что по прибытии на место членов команды сразу предупредили, чтобы они не выходили на построение.

«Объяснения причин не последовало. Было предложено в качестве утешительного приза выступить за рамками соревнований, раз уж приехали, но мы от такой чести отказались. Было сложно в наших условиях снарядить команду и доставить ее на место, поэтому запрет на участие был воспринят не очень», – заявил он.

В Facebook он написал, что впервые сталкивается с ситуацией, когда команду из ДНР не допускают к соревнованиям только из-за ее принадлежности к непризнанной республике.

«Видимо, конъюнктура сейчас на та. Ну да ладно – зато парни посетили Питер и побывали на могиле Кутузова. Когда бы они еще смогли совершить такой вояж? Так что спасибо Герману Владимирову – он изо всех сил старался, чтобы наш флаг развевался на построении, но в этот раз не судьба: надзирающие органы были начеку», – написал он.