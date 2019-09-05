Моди на русском языке оценил визит во Владивосток

Премьер Индии Нарендра Моди в своем Twitter опубликовал сообщение на русском языке, в котором заявил, что его визит в Россию сблизил Нью-Дели и Москву.

«Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Итоги этого визита сблизят Россию и Индию. Благодарю президента Путина, правительство и народ России за гостеприимство», – написал он в Twitter.

Накануне Моди также опубликовал сообщение в Twitter, в котором поблагодарил Путина.

В ходе визита Моди на Владивостокский экономический форум было подписано несколько важных документов.