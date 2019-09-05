Индия выделит России кредит в 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока

Индия выделит России кредит в размере 1 млрд долларов на развитие регионов Дальнего Востока, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Индия предоставит кредитную линию в размере 1 млрд долларов. Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе», – сказал он, передает ТАСС.

Моди также отметил, что Индия заключила на Восточном экономическом форуме около 50 соглашений на сумму 5 млрд долларов.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с премьером Индии возможность совместного строительства судов для крупных грузовых перевозок.

«Для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов, других грузов. Мы вчера говорили с премьер-министром (Индии), будем искать возможность совместной работы. Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас, это международная кооперация в мире процветает таким образом, частично будут доводиться на верфях в Индии», – сказал Путин.

По его словам, Роснефть является собственником одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Индии, в ее зону ответственности входит один из крупных портов Индии, поэтому «у нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества». «Нет ни одной закрытой темы, наоборот, мы заинтересованы в привлечении наших партнеров», – добавил Путин.

В среду Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предложил индийским энергетическим компаниям принять участие в реализации российских СПГ-проектов.