Путин предложил Индии поучаствовать в реализации российских СПГ-проектов

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предложил индийским энергетическим компаниям принять участие в реализации российских СПГ-проектов.

«Индийским партнерам принадлежит 20% в проекте «Сахалин – 1». Энергоконцерны Индии приглашаются к участию и в других перспективных проектах, таких как Дальневосточный СПГ и «Арктик СПГ – 2», – сказал Путин, передает ТАСС.

По итогам встречи Путин и Моди приняли совместное заявление «Через доверие и партнерство – к новым вершинам сотрудничества». В документе «выражается настрой на дальнейшее углубление» российско-индийских связей, «включая внешнеполитическую координацию». Кроме того, Россия и Индия согласовали дорожную карту по сотрудничеству в добыче углеводородов на Дальнем Востоке, прорабатывают продление программы двустороннего военно-технического сотрудничества до 2030 года и подписали совместное заявление об углублении российско-индийских связей.

Также было согласовано, что министерство транспорта России и министерство судоходства Индии будут развивать морское сообщение между портами Владивосток и Ченнаи (Индия).

Говоря о других темах переговоров, Путин упомянул международную проблематику. «При обсуждении международной тематики была подтверждена близость позиций России и Индии по ключевым глобальным и региональным проблемам», – констатировал он. По словам президента, Москва и Нью-Дели «осуществляют внешнеполитическую координацию в рамках ведущих многосторонних форматов: в ООН, Группе двадцати, в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС». «Россия и Индия совместно работают по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в Азии, в регионах Индийского и Тихого океанов, взаимодействуют в формате РИК – Россия, Индия, Китай», – перечислил Путин.

Глава российского государства поблагодарил премьер-министра Индии за «продуктивные и содержательные переговоры». Он уверен, что «достигнутые сегодня договоренности послужат дальнейшему всестороннему развитию российско-индийского стратегического партнерства, укреплению дружбы между народами».

«Нельзя не сказать о том глубоком интересе, который народы наших стран на протяжении веков проявляют к культуре, к истории и к духовным ценностям друг друга», – отметил президент России.

Он напомнил, что одним из первых европейцев, достигших Индии, был русский путешественник Афанасий Никитин, который более 500 лет назад подробно описал индийские обычаи и традиции. Долгое время в Индии жил и работал русский художник и мыслитель Николай Рерих, творчество которого, как отметил Путин, и сейчас почитается в Индии.

«В свою очередь мы в России с большим уважением относимся к памяти и наследию выдающегося индийского политика, ученого и философа Махатмы Ганди. По случаю 150-летия со дня его рождения, которое отмечается в текущем году, в России выпущена памятная почтовая марка», – сказал российский лидер.

Путин также сообщил, что Моди принял приглашение приехать в Москву на День Победы. «Хочу поблагодарить господина Моди за то, что он принял наше приглашение и будет присутствовать 9 мая 2020 года в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – сказал президент.

Ранее Моди опубликовал в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина за совместный визит на судостроительный комплекс «Звезда».