Озвучены результаты ДНК-исследования по лох-несскому чудовищу

Новозеландские ученые из университета в провинции Отаго сообщили, что им не удалось найти следов лох-несского чудовища.

«Мы исследовали множество последовательностей ДНК существ, обитающих в озере Лох-Несс. Но лох-несское чудовище – мы не нашли абсолютно никаких доказательств его существования», – сказал генетик Нил Геммел, передает ТАСС со ссылкой на портал 1 NewsNow.

Он начал работу по этому вопросу в 2018 году, планируя проанализировать все образцы ДНК, найденные в озере Лох-Несс. На момент начала исследования у ученых было порядка 4 тыс. теорий, которые обосновывали возможность существования доисторического животного в этом водоеме.

В процессе исследования все эти теории, кроме одной, были опровергнуты, пояснил Геммел.

Генетик уточнил, что в ходе изучения вод озера было взято свыше 250 образцов по всей длине, ширине и глубине водоема.

Ученые секвенировали ДНК, найденные в пробах, и получили 500 млн последовательностей. Все они подверглись анализу и проверке по существующим базам данных, чтобы выяснить, какие виды животных и растений обитают в озере.

Ранее американские генетики провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что не существует определенного гена, который бы определял сексуальную ориентацию человека.