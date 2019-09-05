Эксперт: Радикальная реформа ОАК уже началась

«Это не секрет, о грядущей реформе всем известно. Только как – пока неизвестно. Но, скорее всего, уже видение этого есть», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Авиа.ru Роман Гусаров, комментируя слова индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова о грядущем реформировании ОАК.

«Сейчас государство решилось на радикальные меры, вот и идет сокращение персонала, сокращение структурных объединений. В Объединенной авиастроительной корпорации избыточное число руководителей. Одним словом, процесс уже запущен», – сказал Гусаров.

Ранее экс-министр обороны Анатолий Сердюков, который сейчас занимает пост индустриального директора госкорпорации «Ростех», заявил: изменение операционной деятельности ОАК, вероятно, обернется масштабной реформой в авиастроении. Напомним, что в конце октября прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 92,31% акций ОАК.

«У нас вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК, – цитировало нынешнее заявление Сердюкова РИА «Новости». – Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам. Однако ее операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые».

Сердюков также счел количество руководителей в ОАК избыточным и напомнил о том, что с 15 до 11 сократилось количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК.

Как напомнил Роман Гусаров, ОАК создавалась в середине нулевых для того, чтобы «собрать все лежащие на боку авиапредприятия и создать какую-то действенную боеспособную структуру».

«С того момента начали реализовывать ряд проектов, а это большие деньги и инвестиции. Мы видим, например, МС-21 на авиасалоне МАКС, а ведь проект стартовал 10 лет назад. ОАК находилась все эти годы в процессе создания новой техники, а к продажам еще толком не приступила – это к тому, как образовались долги ОАК и почему они не погашены», – пояснил собеседник.

По его мнению, структурное реформирование ОАК пройдет очень быстро. «И похоже, этот процесс уже идет. Во многих подразделениях ОАК уже идут сокращения. Когда компания создавалась, было понятно, что людей много. Была задача их сохранить, потому что выбрасывать на улицу десятки тысяч людей не хотели. И приходилось содержать заводы, которые ничего не производили», – сказал эксперт.

«Что касается долгов, у ОАК они большие, а также много избыточного имущества, часть которого можно продать. За счет этого можно будет погасить долги перед банками», – добавил Гусаров.

Но вряд ли кому-то интересны старые корпуса заводов, отметил он. Скорее всего, речь идет о дорогом имуществе и земле. «Возможно, в центре Москвы. И если посмотреть на историческое расположение предприятий ОАК, это конструкторские бюро, которые находятся на Ходынке. Там большие территории, здания. Возможно, речь идет об этих объектах», – заключил Гусаров.