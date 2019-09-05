Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку.

В своем Instagram музыкант разместил видео с фестиваля «Атамановские кулачки», прошедшего в селе Атаманов Угол в Тамбовской области.

«По-мужски. Без оружия, только руки», – прокомментировал увиденное Snoop Dogg. Пост музыканта посмотрели почти 1 млн 300 тыс. пользователей Сети.

Отметим, что на фестивале традиционно проводятся соревнования по различным народным играм и забавам, в том числе по кулачному бою стенка на стенку, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте 2017 года видеоклип, в котором Snoop Dogg расстреливает клоуна в образе президента США Дональда Трампа, вызвал возмущение его адвоката.