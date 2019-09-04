Израильский «охотник на нацистов» заявил о желании сотрудничать с Россией

Руководитель иерусалимского отделения центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф заявил, что готов сотрудничать с Россией для поиска нацистских преступников.

«Если они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) захотят помощи, я буду более чем рад (помочь), но я не могу помочь, не имея информации», – сказал Зурофф, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент нет данных о том, сколько осталось нацистских преступников в мире.

«Есть страны, которые не ищут этих людей. В некоторых странах могли бы быть эти люди, но никто их не ищет», – пояснил Зурофф.

Ранее УФСБ по Новгородской области обнародовало список карателей, в годы Великой Отечественной уничтожавших население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. В этих местах, согласно архивным данным захоронены порядка 4 тыс. человек, убитых с 1941 по 1943 годы.

По этой информации, каратели являются уроженцами Латвийской ССР.

В апреле 2019 года польские власти предъявили обвинение бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф 92-летнему Бруно Д., которого подозревают в пособничестве убийству заключенных.