Бывшему охраннику концлагеря в Польше предъявили обвинение

Бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф 92-летнему Бруно Д., которого подозревают в пособничестве убийству заключенных, предъявлено обвинение, сообщают СМИ.

Подозреваемый работал охранником в концлагере Штуттгоф в Польше с августа 1944-го по 26 апреля 1945 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

За это время в лагере нацисты убили минимум 5230 человек в газовых камерах или при помощи пыток, голода, болезней и инъекций ядом.

В 2018 году во время допроса Бруно признал, что видел, как людей отправляют в газовые камеры и видел их смерть. Он заявил, что не симпатизировал нацистам и вступил в СС из-за заболевания сердца, так как недуг позволял работать только в гарнизонной службе.

Подозреваемый отметил, что сочувствовал погибшим, но не считает себя виноватым. «Чем бы помогло, если бы я ушел со службы, они бы нашли кого-то другого», – заявил он.

В 2016 году немецкие следователи сообщали, что вышли на след восьми предполагаемых нацистских преступников, работавших в концентрационном лагере Штуттгоф.