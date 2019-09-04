Лавров пошутил о «достижении дна» в международных отношениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019) описал международные отношения известным шуточным выражением.

«На этот счет есть много высказываний относительно дна, которое было достигнуто, и со дна постучали», – сказал Лавров, отметив, что «международные отношения продолжают стабильно осложняться», а остановить этот процесс пока не удается, сообщают «Известия».

«Вы видите, как наши американские коллеги во главе со своими самыми близкими, преданными союзниками взяли курс, по сути дела, на подрыв всей международно-правовой системы, которая сложилась после Второй мировой войны, включая договоренности, созданные за последние десятилетия в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями», – отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что на Западе термин «международное право» используют все реже, поэтому нужно искать другие опоры – прежде всего Устав Организации Объединенных Наций (ООН). Однако, по мнению Лаврова, Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. Он пояснил, что главная проблема – недопредставленность в нем развивающихся регионов мира – Азии, Африки, Латинской Америки.

Министр также рассказал, что проблемы испытывает сейчас и Всемирная торговая организация (ВТО), причиной этого он назвал развязывание США торговой войны.

Ранее на ВЭФ-2019 Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о преимуществах легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т.