Мединский назвал убожеством чтение комиксов взрослыми

Министр культуры Владимир Мединский на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) рассказал, почему считает чтение комиксов взрослыми убожеством.

«Комикс – это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством», – заявил Мединский, передает РИА «Новости».

Ранее Мединский назвал разницу между теми, кто читает книги, и теми, кто смотрит телевизор.

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит на ВДНХ с 4 по 8 сентября. На стендах ярмарки посетители могут познакомиться с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.