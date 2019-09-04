Мединский назвал разницу между читателями книг и зрителями ТВ

Министр культуры Владимир Мединский на встрече с читателями на Московской международной книжной ярмарке (ММКВЯ) призвал читать книги, а не смотреть телевизор.

«Я очень рад, что открылась традиционная Московская международная книжная ярмарка. И особенно рад был увидеть на входе большую очередь желающих сюда попасть. Значит, мы по-прежнему любим книги, мы по-прежнему любим читать. И не в обиду телевизионщикам, как мы знаем, те, кто читают книги, – я всегда говорю это нашим студентам, на каждой лекции, – те, кто читают, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги!» – передает РИА «Новости» слова Мединского.

Напомним, в июне президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств отметил, что для молодых людей полезно чтение священных писаний мировых религий.