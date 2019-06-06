Путин назвал самые полезные книги для молодых

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств отметил, что для молодых людей полезно чтение священных писаний мировых религий.

Главный редактор итальянского агентства ANSA Луиджи Конту спросил Владимира Путина, какую книгу он бы посоветовал прочитать юношам. Российский лидер назвал Библию, Коран и Тору, уточнив, что «все это точно совершенно пойдет на пользу – и мальчикам, и девочкам», передает ТАСС.

«Потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и, если мы будем их придерживаться, будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойнее и стабильнее», – пояснил Владимир Путин.

Ранее глава государства назвал национальных героев России.