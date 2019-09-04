Евросоюз приостановил импорт яблок с Украины

Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых других овощей с Украины.

По словам украинских производителей и экспортеров, это связано со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523, которая предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов, передает агентство УНИАН.

Запрет коснулся поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов продукции.

Так, с 1 сентября все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии у них определенных карантинных организмов.

По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, если поставки не будут разблокированы, потери украинских производителей яблок в новом сезоне составят 4-5 млн долларов (около 15% всей экспортной выручки).

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