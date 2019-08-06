Российские ретейлеры подвели итоги пятилетнего продэмбарго

За пять лет действия продовольственного эмбарго отечественные предприятия расширили производство и увеличили ассортимент выпускаемых товаров, сообщили крупнейшие российские ретейлеры

Так, в пресс-службе «Магнита» отметили, что доля импортных товаров всегда была невысокой – около 7%, передает РИА «Новости».

«Прямой импорт розничной сети «Магнит», прежде всего, касается продукции, аналогов которой нет на российском рынке. Ретейлер осуществляет поставки от самих производителей, минуя посредников», – отметили в компании.

В свою очередь, у торговой сети «Лента» даже до введения продэмбарго импортная продукция не превышала 10%.

«Мы ежегодно расширяем пул российских партнеров, осуществляющих поставки товаров в категории «свежие продукты» в основном за счет региональных поставщиков», – сообщили в «Ленте».

Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», также сообщила о высоких показателях ассортимента российской продукции. Уже через год после введения продэмбарго доля отечественных товаров превысила 90%, а например, в питьевом молоке, куриных яйцах, свежем мясе приблизилась к 100%.

Что касается сырных изделий, по данным Национального союза производителей молока, производство сыра в России в 2018 году составило 473 тыс. тонн, что на 37% больше по сравнению с 2013 годом.

«В категории «сыры» удачным шагом к импортозамещению стало создание и открытие частных сыроварен на территории России, специализирующихся на ремесленной продукции», – рассказали в «Магните».

Продэмбарго положительно повлияло и на производство российских овощей и фруктов. По данным Росстата, сбор овощей в России в 2018 году составил 13,685 млн тонн, что выше показателя 2013 года на 8,6%.

Чтобы обеспечить ассортимент, торговые сети стали делать собственные торговые марки (СТМ) и развивать свое производство.

«Производство СТМ, программы поддержки отечественных производителей (в том числе поиск новых локальных поставщиков) и регулярные торгово-закупочные сессии сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» позволили увеличить доли российских товаров в некоторых группах в два-три раза», – сообщили в X5.

Напомним, в августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В частности, для США, стран ЕС, а также Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Княжества Лихтенштейн. Пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.