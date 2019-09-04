Новейший российский бронеавтомобиль подешевел на треть

Производитель бронеавтомобилей «Тайфун» – компания «Ремдизель» – снизил цену этой машины для Минобороны на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, рассказал главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

«По просьбе Минобороны мы пошли по пути удешевления «Тайфуна», и нам удалось снизить стоимость машины примерно на 30% за счёт некоторых изменений: замены гидропневматической подвески на пружинную, упрощение электронных систем, которые в принципе не всегда нужны», – передает РИА «Новости» слова Захаровича.

Он отметил, что для эксплуатации автомобиля со сложной электроникой, нужен высококвалифицированный специалист, а подготовка таких кадров на все типы бронемашин сегодня вряд ли возможна.

«Следующая машина этого семейства – К4386 «Тайфун-ВДВ». Надеюсь, до конца года её госиспытания завершатся, и она получит литеру «О1», – сказал Захарович, рассказывая о развитии бронеавтомобилей типа «Тайфун».

Он подчеркнул, что помимо способности десантироваться данная машина отличается от другого броневика семейства – 53949 «Тайфун-К» большей грузоподъемностью при меньших габаритах и весе.

На ее базе уже разработано много различных модификаций – самая первая из них это самоходный 82-мм миномет «Набросок», а также машина управления огнем для артиллерии ВДВ «Завет».

Захарович рассказал также, что российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей «Линза».

«На этом же шасси (4х4 К53949 «Тайфун» – прим.ВЗГЛЯД) мы сделали санитарный бронеавтомобиль «Линза», который отличается двухместной кабиной (у основной модификации кабина на 10 мест). На ней установлен модуль для перевозки раненых. По этой машине мы получили литеру «О1» и в этом году делаем первую партию, которая пойдет в войска», – сказал он.

Зарахович отметил, что «Линза» уже прошла весь цикл испытаний, предусмотренный контрактом на опытно-конструкторскую работу. Этот бронеавтомобиль делался по тактико-техническому заданию Минобороны, которое прорабатывалось совместно с медицинской службой военного ведомства.

В августе 2017 года броневик для ВДВ К4386 «Тайфун» попал на видео в Набережных Челнах.

В январе 2018 года Минобороны рассказало о преимуществах нового автомобиля для ВДВ.

Напомним, в начале августа в АО «Ремдизель» сообщили, что в 2020 году на вооружение российской армии начнет поступать бронеавтомобиль «Тайфун» К4386, спроектированный специально для ВДВ.

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