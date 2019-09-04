Адвокат оценил возможность обмена заключенными с Украиной до конца недели

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной вряд ли состоится до конца недели.

«Не знаю. Не уверен», – заявил Рыбин РИА «Новости», отвечая на вопрос, возможен ли обмен на текущей неделе.

Ранее была озвучена новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной.

В пятницу в СБУ сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной, запланированный на конец прошлой недели, сорван. Источники в Киеве говорили, что задержка происходит по вине украинской стороны.