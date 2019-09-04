Ученые выявили связь между употреблением газировки и развитием рака

Ученые выяснили, что употребление более двух стаканов газировки ежедневно повышает риск преждевременной смерти от разных заболеваний, в том числе рака.

В исследовании на протяжении 19 лет принимали участие более 450 тыс. представителей 10 стран Европы. На первом этапе исследования у людей не было зафиксировано рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Российская газета».

«Наши данные свидетельствуют о том, что высокий уровень сахара в крови, вызванный в том числе определенными напитками, может вызвать воспаление кишечника, изменив кишечную микробиоту и повысив восприимчивость к кишечным инфекциям. Отсюда и высокая восприимчивость к болезням пищеварения», – отметила доцент кафедры медицины Университета Эмори в Атланте доктор Шарон Хореш Бергквист.

Другая работа ученых, по данным CNN, охватила более 100 тыс. жителей Франции, также выяснив, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.

Любителям сладких напитков исследовали рекомендуют пить воду с добавлением кусочков фруктов – апельсина, лимона, клубники или арбуза.

Ранее сообщалось, что в Великобритании у подростка возникли проблемы со зрением и слухом, после того как в течение 10 лет он придерживался «фастфудной» диеты.

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