ВСУ обстреляли детсад в Горловке

Детский сад в подконтрольной ДНР Горловке обстреляли украинские силовики, сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

«Поселок шахты «Глубокая». Осколок пробил стекло в детском саде и застрял в стене», – передает РИА «Новости» слова Приходько.

Были ли в здании дети, пока неизвестно.

Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики выпустили по окраинам Горловки 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра.

Напомним, в воскресенье представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители СЦКК от ДНР попали под обстрел украинских силовиков в Коминтерново.