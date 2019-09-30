МИД заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Запрещенные в России группировки «Исламское государство*» (ИГ*) и «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии уничтожены, однако борьба с террористами должна продолжаться, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом. Сегодня главные силы ИГИЛ*, «Джебхат ан-Нусры»*, как бы она не называлась, и других террористических группировок, признанных таковыми СБ ООН, уничтожены», – цитирует РИА «Новости» Вершинина.

По его словам, необходимо продолжить борьбу с террористами, включая крупнейший очаг – сирийская провинция Идлиб.

Ранее в ООН заявили, что обмен военнопленными является ключевым для дальнейшего прогресса в сирийском урегулировании.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем накануне заявил, что самая многочисленная в мире группировка иностранных боевиков сейчас находится в Идлибе.