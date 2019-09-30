В ООН назвали ключевое условие прогресса сирийского урегулирования

Обмен военнопленными является ключевым для дальнейшего прогресса в сирийском урегулировании, заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Педерсен также рассказал о ситуации с формированием конституционного комитета Сирии, которое находится уже в завершающей стадии.