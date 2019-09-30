Среди детей арестованного оренбургского священника не нашли беременных

Среди девяти детей, изъятых у арестованного священника из Оренбургской области Николая Стремского, нет беременных девочек, сообщил представитель Свято-Троицкой Симеонова обители милосердия.

«В СМИ пишут, что среди изъятых детей есть 13-летняя беременная девочка, якобы у нее взяли пробу ДНК. Сообщаем вам, что девочкам среди этих детей от 14 до 16 лет и беременных среди них нет. Они все здоровы», – приводит РИА «Новости» слова представителя обители.

Ранее совершеннолетние дети арестованного священника рассказали, что руку на них никогда не поднимали, а наказывали в основном домашней уборкой.

25 сентября на Урале задержали настоятеля Саракташской обители протоиерея Николая Стремского, в тот же день он был отстранен от служения и арестован. Ему предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе ему вменяется изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

27 сентября Стремский был освобожден от обязанностей опекуна восьми детей, они помещены в соцучреждение. Всего священником было усыновлено 33 ребенка, еще 40 в период с 1994 года находились под опекой настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе Оренбургской области.