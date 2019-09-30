Дети арестованного оренбургского священника рассказали, как их наказывали

Совершеннолетние дети арестованного священника из Оренбургской области Николая Стремского категорически отрицают обвинения в адрес отца. Руку на детей никогда не поднимали, а наказывали в основном домашней уборкой, заявила одна из опекаемых дочерей.

«Наказывали трудом, если провинился – иди на кухню мыть посуду, но никогда не было насилия, физически нас не наказывали. Я сама сидела с девочками, которые сейчас являются подростками, папа на них руку никогда не поднимал, даже голос не повышал», – цитирует ТАСС Наталью Каримову.

По ее словам, мальчиков и девочек в семье воспитывали отдельно: одни занимались скотом и работой по дереву, другие – шили, готовили, убирали.

«Никогда нас не били, мы ездили за границу, отдыхали на море, у нас все было, мы никогда ни в чем не нуждались», – отметила она.

Другая опекаемая священником дочь, Дарья Окунева, добавила, что ей многое дали в семье. Она воспитывалась Стремским с семи до 20 лет.

В понедельник на молебен в поддержку арестованного священника в Свято-Троицком соборе поселка Саракташ Оренбургской области пришли около 200 человек.

25 сентября на Урале задержали настоятеля Саракташской обители протоиерея Николая Стремского, в тот же день он был отстранен от служения и арестован. Ему предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе ему вменяется изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

27 сентября Стремский был освобожден от обязанностей опекуна восьми детей, они помещены в соцучреждение. Всего священником было усыновлено 33 ребенка, еще 40 в период с 1994 года находились под опекой настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе Оренбургской области.

По словам местных жителей, арест священника был для них неожиданным, семья благополучная, а сам Стремский никаких подозрений не вызывал. При этом воспитанники оренбургского священника опровергли написание доноса на него.