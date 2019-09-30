На молебен в поддержку арестованного оренбургского священника пришли около 200 человек

На молебен в поддержку арестованного священника Николая Стремского в Свято-Троицком соборе поселка Саракташ Оренбургской области пришли около 200 человек.

«Около 200 человек пришли, полный храм», – сказал ТАСС один из работников обители.

В богослужении приняли участие совершеннолетние дети священника Николая Стремского, а также верующие со всего региона. «Конечно, они переживают, и вот был организован такой молебен святителю Николаю, именно в поддержку нашей обители, в поддержку самого отца Николая. Люди помолились», – пояснил клирик местного прихода, протоиерей Александр Михайлов.

25 сентября на Урале задержали настоятеля Саракташской обители протоиерея Николая Стремского, в тот же день он был отстранен от служения и арестован. Ему предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе ему вменяется изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

27 сентября Стремский был освобожден от обязанностей опекуна восьми детей, они помещены в соцучреждение. Всего священником было усыновлено 33 ребенка, еще 40 в период с 1994 года находились под опекой настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе Оренбургской области.

По словам местных жителей, арест священника был для них неожиданным, семья благополучная, а сам Стремский никаких подозрений не вызывал. При этом воспитанники оренбургского священника опровергли написание доноса на него.