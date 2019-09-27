Оренбургского священника лишили опекунства над восемью детьми

Арестованный по делу о развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетнего священник Николай Стремский освобожден от обязанностей опекуна восьми детей, они помещены в соцучреждение, сообщили в минобразования Оренбургской области.

«Николай Стремский освобожден от обязанностей опекуна в отношении всех восьми несовершеннолетних. Все дети помещены в государственные учреждения Оренбургской области и находятся на полном государственном обеспечении», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что образовательные организации и организации здравоохранения региона имеют достаточное число высококвалифицированных специалистов, которые могут оказать необходимую помощь детям.

В среду на Урале задержали настоятеля Саракташской обители протоиерея Николая Стремского, в тот же день он был отстранен от служения и арестован. Ему предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе ему вменяется изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Всего Стремский воспитывал 70 приемных детей (по другим данным – 40 детей с 1994 года).

Насилие в отношении детей он совершал с января по август 2018 года.

Фигурантами дела также являются дочь Стремского и ее супруг.

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