Воспитанники оренбургского священника опровергли написание доноса

Воспитанники многодетного священника Николая Стремского из Оренбургской области, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетних, отрицают написание своими младшими сестрами доносов на отца, о которых ранее сообщили местные СМИ, говорится в заявлении воспитанников семьи Стремских, опубликованном на сайте Свято-Троицкой обители милосердия.

«Одна из них (несовершеннолетних младших сестер – прим. ВЗГЛЯД), якобы написавшая донос, все отрицает. Она рассказала, что год назад, когда она находилась вне дома, в реабилитационном центре, к ней приходили люди, показывали полицейские удостоверения, пытались подкупить ее и давили на нее, требуя дать показания на отца. Другая заявительница признается, что «следователь ей сказал, что папу не посадят». Мы поняли, что, воспользовавшись незрелостью подростков, кто-то целенаправленно фабрикует доказательства страшной клеветы», – передает ТАСС сообщение воспитанников Стремских.

Авторы заявления не верят в обвинение, предъявленное Стремскому, а возможной причиной таких действий они называют зависть.

«... За 30 лет на саракташской земле ему (Стремскому – прим. ВЗГЛЯД) удалось выстроить настоящий православный царь-град с тремя красивейшими храмами, корпусами для мальчиков и девочек, гимназией, обителью для одиноких стариков, музеем и даже гостиницей. <...> Но, видимо, кому-то кажется, что обитель купается в деньгах, кому-то его успех – как кость в горле», – отмечается в заявлении.

В среду на Урале задержали настоятеля Саракташской обители протоиерея Николая Стремского, в тот же день он был отстранен от служения и арестован. Ему предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе ему вменяется изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, в пятницу Стремский был освобожден от обязанностей опекуна восьми детей, они помещены в соцучреждение.