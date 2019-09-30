Политолог: Оппозиции выгодно завышать численность митингов для отчета перед спонсорами

Оппозиционеры отчитываются перед спонсорами – если количество митингующих будет ниже определенной планки, то устроителям акций срежут финансирование, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он объяснил попытку оппозиции доказать, что в митинге в воскресенье участвовало не меньше 20 тысяч человек.

«Спадающая динамика численности приводит к тому, что лидерам радикальной оппозиции начинают задавать вопрос: «Куда были потрачены выделенные вам деньги?», – предположил профессор ВШЭ Олег Матвейчев. По его мнению, «оппозиционерам всегда свойственно завышать численность, потому что этим им надо отчитываться перед спонсорами, что не зря тратят деньги: вот, смотрите, приводим людей, и людей становятся все больше и больше». Поэтому среди устроителей таких акций принято давать более высокие цифры, чем приводит полиция, подчеркнул эксперт.

Напомним, что по данным МВД, на согласованной акции 29 сентября, которая состоялась на столичном проспекте Академика Сахарова в поддержку фигурантов дела о незаконных митингах, присутствовало в общей сложности до 20 тысяч человек. Однако ряд либеральных изданий пишет о 25 тысячах участников.

При этом, как сообщали журналисты со ссылкой на видео с митинга, участники мероприятия при помощи «каруселей», то есть проходя через рамки по несколько раз, тем самым увеличивали число пришедших. Ранее ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

«У меня сложилось впечатление, что в совокупности на акции не было больше 20 тысяч человек – в реальности тысяч 17-18, – отметил Матвейчев. – Те люди, которые были вначале, ушли в середине мероприятия».

«Есть лишь одна причина такого стремления озучить определенное число участников. Она заключается в том, что устроители мероприятия сделали заявку у своих спонсоров на 20 тысяч, и эту цифру им нужно оправдать. И для отчетности, и для того, чтобы продемонстрировать свои организационные возможности», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.