Доллар впервые с 12 сентября поднялся выше 65 рублей

Рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару, американская валюта в ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем впервые с 12 сентября поднялась выше 65 рублей.

К 15.15 мск курс доллара составил в 65,01 рубля. В последний раз курс доллара находился выше 65 рублей 12 сентября. Курс евро составил 70,8 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опускался на 11 копеек – до 64,59 рубля, курс евро снижался на 7 копеек – до 70,68 рубля.

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