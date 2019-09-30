Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком

Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру отказали в приглашении на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, пишет Spiegel.

Издание утверждает, что Шредер запросил приглашение на церемонию через посольство ФРГ во Франции, но протокольный отдел Елисейского дворца отказал, так как число участников было ограничено в связи с малой вместимостью церкви, передает РИА «Новости».

Агентство dpa со ссылкой на источники в Париже утверждает, что французская сторона тем не менее ожидала Шредера на церемонию, для этого не нужно было официального приглашения, а нужно было лишь сообщить о своем желании приехать. Утверждается, что для Шредера в церкви даже зарезервировали место.

Церемония прощания с Шираком началась в понедельник в церкви Сен-Сюльпис в Париже. Туда прибыли его близкие, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, премьер страны Эдуар Филипп, члены правительства, а также несколько иностранных делегаций. Россию на церемонии прощания представляет президент Владимир Путин.

Всего на церемонии около 80 бывших и действующих иностранных лидеров. Нотр-Дам впервые после пожара ударит в колокол в память о Шираке.

Газета ВЗГЛЯД писала, что участие Путина в прощании с Шираком станет первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства.

Ширак умер 26 сентября, его похоронят рядом со своей старшей дочерью, скончавшейся в 2016 году.

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