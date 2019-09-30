Нотр-Дам впервые после пожара ударит в колокол в память о Шираке

Самый большой колокол собора Парижской Богоматери ровно в полдень понедельника будет приведен в действие впервые после крупного пожара: он прозвонит в память о скончавшемся бывшем президенте Франции Жаке Шираке, сообщает телеканал BFMTV.

В Нотр-Дам вызван специальный звонарь, хотя обычно 13-тонный колокол, носящий имя «Эммануэль», раскачивался с помощью специального двигателя, передает РИА «Новости».

Тем временем траурный кортеж с телом Жака Ширака из парижского Дома инвалидов направился к церкви Сен-Сюльпис. Там состоится заупокойная служба, передает ТАСС. Процессию сопровождают десятки полицейских мотоциклистов. Выезд кортежа из ворот Дома инвалидов проходил в присутствии многочисленных парижан, собравшихся на эспланаде.

В церковь Сен-Сюльпис также прибыла младшая дочь Ширака Клод. Вдова президента Бернадетт не будет присутствовать на этой части прощания по состоянию здоровья. Она, однако, участвовала в мессе, прошедшей в соборе Святого Людовика на территории Дома инвалидов.

Известно, что присутствовать на церемонии будут около 80 бывших и действующих иностранных лидеров, в том числе президент Владимир Путин.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что участие Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства. В новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему.

Жак Ширак скончался дома в окружении родственников утром 26 сентября. Ожидается, что он будет похоронен на парижском кладбище Монпарнас, где покоится его дочь.