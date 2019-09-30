Путин и Макрон приехали на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон прибыли в парижскую церковь Сен-Сюльпис на церемонию прощания с бывшим главой Франции Жаком Шираком.

Панихида в церкви началась в 12.00 (13.00 мск). Прибывших на прощание с Шираком у входа в церковь встречал премьер-министр Франции Эдуар Филипп. После панихиды в церкви президент Франции Эммануэль Макрон проведет в Елисейском дворце обед с приехавшими на прощание с Шираком главами государств и правительств, передает РИА «Новости».

Утром в понедельник состоялась месса в соборе Святого Людовика на территории Дома Инвалидов и траурная церемония в память о Шираке.

В воскресенье по желанию семьи политика в Доме Инвалидов было организовано народное прощание. Желающих отдать последние почести Шираку было настолько много, что Дом Инвалидов оставался открытым вплоть до раннего утра понедельника.

Известно, что присутствовать на церемонии будут около 80 бывших и действующих иностранных лидеров. Нотр-Дам впервые после пожара ударит в колокол в память о Шираке.

Бывший президент Франции будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, которая скончалась в 2016 году.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что участие Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства. В новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему.

Жак Ширак скончался дома в окружении родственников утром 26 сентября. Ожидается, что он будет похоронен на парижском кладбище Монпарнас, где покоится его дочь.