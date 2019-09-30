Канделаки высказалась об обласканных и расслабленных российских мужчинах

Телеведущая Тина Канделаки считает, что самостоятельность современных женщин является вызовом для мужчин в меняющемся мире.

«Мужчины в России, обласканные превосходящим числом женщин, много лет жили в расслабленном состоянии. Привыкли, что за них идет борьба, что они любимы и желанны», – написала она в своем Instagram.

«Но даже девушки, которые заточены на поиск уюта под чужим крылом, начинают понимать, что брак очень сильно изменился. Это уже не счастливый билет до конца жизни. Тренд на самостоятельность и самоуважение пусть не очень быстро, но развивается в качестве ответа на современную нестабильность отношений. Когда мужчина понимает, что женщина рядом с ним независима и сама может уйти, он наконец-то начинает проявлять должную активность», – рассуждает телеведущая.

«Российские женщины умны, красивы, образованны, сексуальны и готовы к качественному рывку как никто другой. Поэтому современный российский мужчина должен быть готов к тому, что соответствовать уровню такой женщины будет сложно, бороться за нее нужно каждый день, а быть ей интересным тоже станет задачей не из легких», – заключила она.

Многие подписчики поддержали Канделаки.

«Согласна с вами, Тина. Читаю вас с большим вдохновением и радуюсь, что вы демонстрируете именно тот уровень женской силы, который не растворяет женственность, а наоборот – раскрывает ее!» – пишет samolovskikh_official.

«Как с языка сняли», – пишет soft_couture77.

«Полностью согласна. Мужчины должны собраться и проявлять большую активность))» – отмечает anastasia_bachina.

Некоторые с мнением Канделаки не согласны.

«Пост для несчастных женщин», – резюмирует ouroussoff.

«Куда катится этом мир…» – негодует shcahzade.

«Может оставить их, всех эмансипированных, в покое?» – пишет dudarsv.

Ранее Канделаки порассуждала о том, как изменился кризис среднего возраста и что это понятие означает в наши дни.