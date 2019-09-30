Москве пообещали возвращение тепла

Синоптики обещают крайне неустойчивую погоду в столичном регионе в течение недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На этой неделе погода будет крайне неустойчива. К центру европейской России приближается мощный циклон, его центр будет недалеко от столицы завтра», – рассказал RT синоптик.

По его словам, температура в регионе существенно повысится. В понедельник ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Во вторник температура поднимется до 17 градусов, местами до 18.

Вильфанд также отметил, что самый теплый день приходится на 3 октября, когда температура достигнет 19 градусов тепла.

«В течение всех этих дней будет достаточно дождливая погода с порывистым ветром. С 4 октября начинаются изменения в циркуляции, по-прежнему будет облачная погода с дождями и понижением температуры», – отметил эксперт.

Днем прогнозируется 10-15 градусов тепла. Между тем 5 октября ожидается понижение температуры до 5 градусов. Кроме того, 6 октября отмечается заметный рост давления, подчеркнул Вильфанд.

Ранее синоптики предупредили москвичей о дожде и порывистом ветре.