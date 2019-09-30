Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидает облачность, дождь, порывистый ветер, сообщают синоптики.

В Московском регионе днем будет облачно, дождь. Ветер южный, юго-западный 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба. Температура в Москве поднимется до 13–15 градусов, по области – до 10–15 градусов.

Ночью также будет ветрено, порывы ветра могут достигать 17 м/с. В столице температура воздуха составит 11–13 градусов, в Подмосковье – 9–14 градусов, передает ТАСС.