Ударившего рыбинспектора депутата наказали

Суд назначил штраф в размере 110 тыс. рублей депутату думы Курганской области, который, находясь на незаконной рыбалке с друзьями в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил и ударил инспектора по охране водных биоресурсов, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, в апреле обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения на берегу озера Зеленое в Макушинском районе. Он ударил и нецензурно выразился в адрес государственного инспектора регионального отдела контроля надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, пресекшего незаконную рыбалку его товарищей.

«Собранные следственными органами СКРФ по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 54-летнего жителя города Макушино, депутата Макушинской городской думы пятого созыва... Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Там добавили, что депутат обвинялся по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти», приговор вступил законную силу.

Напомним, в мае депутата Алтайского районного собрания депутатов отдали под суд за избиение битой до смерти своего работника.