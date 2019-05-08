Депутата отдали под суд за избиение битой до смерти своего работника

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении депутата Алтайского районного собрания депутатов, который обвиняется в гибели работавшего на него мужчины, сообщает СК по региону.

По информации следствия, депутат является владельцем сельскохозяйственного предприятия в селе Алтайское. У него неофициально подрабатывали несколько местных жителей, сообщается на сайте СК.

«В мае 2014 года, он поручил им работу и сразу рассчитался с ними спиртным. Не доделав работу, мужчины начали выпивать, это разозлило депутата, он взял бейсбольную биту и избил ей одного из мужчин. Через несколько часов пострадавший скончался в больнице от разрыва внутренних органов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что депутата не задержали сразу после инцидента, поскольку он пригрозил убийством свидетелю случившегося.

Однако в настоящее время следователи все же установили причастность мужчины к произошедшему, сообщает ведомство. Депутат обвиняется по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и об угрозе убийством.