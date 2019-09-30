В Самаре отреагировали на сообщения о новом конфузе Билана

Сообщения о том, что певец Дима Билан угодил в новый конфуз в Самаре, являются глупостью, заявила руководитель самарской студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова.

Сизова заявила РИА «Новости», что не хочет комментировать информацию СМИ, потому что не понимает, зачем «из-за какого-то слова, чего-то там неправильно сказанного» «раздуваются» такие громкие истории.

«Я совершенно не собираюсь комментировать такие глупости», – подчеркнула она.

Руководитель студии добавила, что посещение Биланом студии стало «прекрасным праздником». «Дима приехал в прекрасном расположении духа, наши дети счастливы», – сообщила Сизова.

«Мы подарили ему песню, он нам подарил хорошее настроение, подарил нам будущую детскую площадку», – добавила она.

Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением Билана на праздновании Дня города. Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт, который провел в нетрезвом виде. Исполнитель признался, что давно не принимал алкоголь и «не рассчитал». Он обещал дать новый, «абсолютно открытый», бесплатный и качественный концерт в Самаре, а также решил построить в городе детскую площадку и подарить клинике медицинский аппарат.

В воскресенье Билан выполнил обещание и вернулся в город с новым концертом «Прости меня, Самара!». Однако некоторые СМИ сочли, что он «снова опозорился».

Певец навестил городскую студию инклюзивного творчества, подарив ей сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Билану показали работы, выполненные участниками студии, а также предложили спеть для него песню, на что певец ответил: «Yes, mein lieber Fuhrer («Да, мой дорогой фюрер» – прим. ВЗГЛЯД)».