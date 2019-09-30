В Самаре отреагировали на сообщения о новом конфузе Билана

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Россия забирает у США японский рынок газа

Япония верит в успех российских СПГ-проектовФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Российские СПГ-проекты пользуются небывалым спросом у азиатских инвесторов. В их числе Япония, которая готова профинансировать строительство перевалочных СПГ-терминалов для «Новатэка». Такой интерес инвесторов заставил вернуться к давно забытым СПГ-проектам даже «Роснефть» и Газпром. Это позволит России в несколько раз увеличить свою долю на мировом рынке СПГ. Подробности...
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Путин впервые поедет на похороны иностранного лидера

Попрощаться с Жаком Шираком приедут не только французыФото: Zuma/ТАСС
Участие Владимира Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства. Да и в новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему. И это не просто знак личного уважения к ушедшему. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Британская армия вступает в «гибридный конфликт» с Россией

Информационная война выглядит не только такФото: army.mod.uk
Великобритания вслед за США пересматривает стратегию применения своих вооруженных сил. Отныне акцент будет сделан на развитии сил, способных вести так называемую гибридную войну – и заниматься этим будет ни много ни мало целая дивизия. О какой дивизии идет речь и каким образом она будет вести гибридные военные действия против России? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Планете нужны новые полицейские

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кажется, у современного мира нет иных вариантов сохраниться, кроме создания устойчивого треугольника Москва-Пекин-Вашингтон. Кто сможет сегодня в мире воспротивиться согласованному решению Путина, Си и Трампа? Подробности...

Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Раньше мы это не очень замечали, но события ускоряются, и вот уже стало понятно: в цивилизованном мире стало слишком много NGO, они же НКО – всяческих неправительственных некоммерческих организаций. Это преподносят как торжество демократии, но на самом деле все гораздо сложней. Подробности...
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В Донбассе преодолели распад СССР

Андрей Бабицкий, журналист
Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся не дома. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Подробности...
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    Андрей Малахов спровоцировал международный скандал

    Лучшие аэропорты мира

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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
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          • Не нравится личность Греты Тунберг

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              В Самаре отреагировали на сообщения о новом конфузе Билана

                 30 сентября 2019, 11:18
              Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

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              Сообщения о том, что певец Дима Билан угодил в новый конфуз в Самаре, являются глупостью, заявила руководитель самарской студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова.

              Сизова заявила РИА «Новости», что не хочет комментировать информацию СМИ, потому что не понимает, зачем «из-за какого-то слова, чего-то там неправильно сказанного» «раздуваются» такие громкие истории.

              «Я совершенно не собираюсь комментировать такие глупости», – подчеркнула она.

              Руководитель студии добавила, что посещение Биланом студии стало «прекрасным праздником». «Дима приехал в прекрасном расположении духа, наши дети счастливы», – сообщила Сизова.

              «Мы подарили ему песню, он нам подарил хорошее настроение, подарил нам будущую детскую площадку», – добавила она.

              Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением Билана на праздновании Дня города. Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт, который провел в нетрезвом виде. Исполнитель признался, что давно не принимал алкоголь и «не рассчитал». Он обещал дать новый, «абсолютно открытый», бесплатный и качественный концерт в Самаре, а также решил построить в городе детскую площадку и подарить клинике медицинский аппарат.

              В воскресенье Билан выполнил обещание и вернулся в город с новым концертом «Прости меня, Самара!». Однако некоторые СМИ сочли, что он «снова опозорился».

              Певец навестил городскую студию инклюзивного творчества, подарив ей сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Билану показали работы, выполненные участниками студии, а также предложили спеть для него песню, на что певец ответил: «Yes, mein lieber Fuhrer («Да, мой дорогой фюрер» – прим. ВЗГЛЯД)».


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