Посольство РФ в Осло заявило о грубой провокации про российский спецназ

Российское посольство в Осло назвало грубой провокацией статью норвежского интернет-издания AldriMer, согласно которой на территории королевства якобы действует российский спецназ.

«Изложенная в статье AldriMer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

В посольстве не исключили, что «данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития вооруженных сил».

«Считаем подобные методы не соответствующими журналистской этике», – подчеркнули в посольстве.

Ранее посвященное вопросам обороны и безопасности Скандинавии независимое издание AldriMer со ссылкой на четыре источника в разведывательных службах Норвегии и ее союзников по НАТО сообщило, что бойцов российского спецназа якобы заметили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии.

Издание, ссылаясь на снимки, сделанные американскими самолетами-разведчиками, сообщало, что российские спецназовцы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры. «Появление спецназовцев» в Осло связали с российскими военными учениями в Баренцевом море, в ходе которых Северный флот России приблизился к Шпицбергену.