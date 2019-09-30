На Украине заявили о невозможности игнорировать Россию

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько высказалась за диалог с Россией.

В интервью изданию «Левый берег» Ясько заявила, что отказ от общения с Москвой является неправильным решением.

«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», – сказала она.

28-летняя депутат Рады считает, что отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ демонстрирует «последовательность» Киева. По ее словам, в противном случае украинская делегация выразила бы согласие стать частью «несправедливого процесса по возвращению России».

Сама Ясько посетит сессию в качестве гостя.

Напомним, делегация Украины в ПАСЕ отказалась участвовать в работе сессии из-за восстановления прав России в ассамблее. В ПАСЕ Украине объяснили разницу между Советом Европы и кафе.

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