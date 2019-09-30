На Украине заявили о невозможности игнорировать Россию

Взгляд
30 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
Разделы

Россия забирает у США японский рынок газа

Япония верит в успех российских СПГ-проектовФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Российские СПГ-проекты пользуются небывалым спросом у азиатских инвесторов. В их числе Япония, которая готова профинансировать строительство перевалочных СПГ-терминалов для «Новатэка». Такой интерес инвесторов заставил вернуться к давно забытым СПГ-проектам даже «Роснефть» и Газпром. Это позволит России в несколько раз увеличить свою долю на мировом рынке СПГ. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин впервые поедет на похороны иностранного лидера

Попрощаться с Жаком Шираком приедут не только французыФото: Zuma/ТАСС
Участие Владимира Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидеры на похороны главы иностранного государства. Да и в новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему. И это не просто знак личного уважения к ушедшему. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина начала обустраивать границу с Крымом на века

Украина готовится к легализации перевозок в Крым Фото: Александр Полегенько/РИА “Новости”
Украина начала возводить на границе с Крымом стационарные контрольно-пропускные пункты, которые должны заработать до конца ноября. Таким образом Киев намерен создать нормальные условия для пассажиров, направляющихся с Украины на полуостров и обратно. Но появление постоянных пунктов пропуска говорит о том, что в Киеве поняли – оборудовать границу с Крымом надо навсегда.  Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Раньше мы это не очень замечали, но события ускоряются, и вот уже стало понятно – в цивилизованном мире стало слишком много NGO они же НКО – всяческих неправительственных некоммерческих организаций. Это преподносят как торжество демократии, но на самом деле все гораздо сложней. Подробности...

В Донбассе преодолели распад СССР

Андрей Бабицкий, журналист
Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся не дома. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Центр мира смещается в Азию

Санджая Бару, Почетный научный сотрудник Института исследований и анализа вопросов обороны (Индия), эксперт клуба «Валдай»
Какова бы ни была геополитика в Азии, факт остается фактом: в «геоэкономическом» плане Азия стала центром притяжения глобальных сил XXI века. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Андрей Малахов спровоцировал международный скандал

    Лучшие аэропорты мира

    Ушел знаток русской души и великий политик Жак Ширак

      Перейти а раздел…

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...

      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
      Подробности...

      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

      Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

          Перейти а раздел…
          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

          Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг?
          • Поддерживаю

          • Не согласен с высказываемыми ею целями

          • Не нравится личность Греты Тунберг

          • Осуждаю использование детей в общественно-политическом активизме

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Саудовский принц объяснил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ
              На похороны Ширака приедут 80 иностранных лидеровЗеленскому из Парижа и Берлина «никто не звонил»Британия оказалась в состоянии «постоянной войны» с РоссиейРоссия поздравила Курца с победой на выборах в Австрии
              В Европе признали власть СШАЛуценко похвастался отказами начать дело против БайденовГлавком Сухопутных войск сообщил о закупке современных танковФБР начало искать компромат на сына королевы Британии
              Саудовский принц вызывающе объяснил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗГлава делегации Украины в ПАСЕ заявила о невозможности игнорировать РоссиюДана Борисова рассказала, что употребляет российская звездная тусовкаБилан искупил вину за пьяное выступление в Самаре, но пошутил про «фюрера»

              Главная тема


              Путин впервые поедет на похороны иностранного лидера

              «разворот над Атлантикой»


              Захарова объяснила, почему Лавров не отказался от визита в США

              «добавляет ненависти»


              Во Франции призвали убить Грету Тунберг

              угроза авиации


              Украина собралась закрыть часть Черного моря из-за ракетных стрельб

              Видео

              «Хорошие технологии»


              На Западе оценили первый совместный полет «Охотника» и Су-57

              «красавчик. Лучший»


              Соловьев с восторгом отреагировал на заявление Лаврова

              экологический активизм


              Грета Тунберг служит господству реальной элиты

              «изоляция России»


              После выступления на ГА ООН к Лаврову выстроилась очередь

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Солидный куш


              Глеб Простаков: Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

              Семейные разногласия


              Иван Соловьев: Не путайте феминистский хайп и защиту прав человека

              Жажда справедливости


              Алексей Алешковский: Шведская девочка как зеркало русской революции

              на ваш взгляд


              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?

              На Украине заявили о невозможности игнорировать Россию

              30 сентября 2019, 08:25

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько высказалась за диалог с Россией.

              В интервью изданию «Левый берег» Ясько заявила, что отказ от общения с Москвой является неправильным решением.

              «Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», – сказала она.

              28-летняя депутат Рады считает, что отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ демонстрирует «последовательность» Киева. По ее словам, в противном случае украинская делегация выразила бы согласие стать частью «несправедливого процесса по возвращению России».

              Сама Ясько посетит сессию в качестве гостя.

              Напомним, делегация Украины в ПАСЕ отказалась участвовать в работе сессии из-за восстановления прав России в ассамблее. В ПАСЕ Украине объяснили разницу между Советом Европы и кафе.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............