Названы источники утечек баз данных клиентов банков

Мошенники для звонков клиентам банков зачастую используют информацию, полученную из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок, сообщил источник в банковских кругах.

«Например, информация операторов парковки доступна через платные сервисы в телеграм-ботах», – сообщил собеседник РИА «Новости», отметив, что в основном под прицел злоумышленников попадают клиенты банков, на которых зарегистрированы автомобиль или недвижимость.

Тем временем гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что доступность огромного объема персональной информации о клиентах банков позволяет собрать практически полное досье на человека.

«Таким образом, мошенник, имеющий досье на клиента, и используя методы социальной инженерии, может полностью ассоциироваться с какой-то крупной компанией с хорошей репутацией и дальше запрашивать любую информацию», – сказал он.

Коммерческий директор SafeTech (резидент фонда Сколково) Дарья Верестникова заявила, что существенно снизить риски мошеннических операций если банки перестанут использовать смс- и пуш-уведомления для подтверждения операций в дистанционных каналах, а начнут использовать мобильную аутентификацию и подпись в смартфоне.

Ведущий тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Анастасия Баринова объяснила успех телефонных мошенников тем, что они являются не только опытными психологами, которые могут запугать и «загипнотизировать» жертву, а также тем, что владеют огромным объемом персональной информации о клиентах банков, которая оказалась в их распоряжении.

«Источником могут послужить и социальные сети, на которые сами жертвы оставляют персональную информацию, утечки из банков или от сотовых операторов. Плюс закрытые площадки в теневом сегменте интернета, где продаются огромные данные информации, в том числе о клиентах банков. Из всех этих источников злоумышленники получают информацию о потенциальных жертвах и из-за этого их истории становятся максимально правдоподобными», – сказала она.

Напомним, в пятницу сообщалось, что в России резко увеличилось количество звонков мошенников клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.